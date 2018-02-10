Первое золото Олимпиады-2018 досталось шведской лыжнице

Российская спортсменка финишировала восьмой.

Пхенчхан. Корея. На зимней Олимпиаде - 2018 в Пхенчхане разыгран первый компллект медалей. Обладательницами наград стали лыжницы.

Первое олимпийское золото получила шведская лыжница Шарлотт Калла, пишет Интерфакс. Она финишировала первой в женском скиатлоне (7,5 классическим ходом+7,5 коньковым ходом). Ее время – 40 минут 44,9 секунды.

Второй финишировала норвежка Марит Бьорген, отставшая от победительницы на 7,8 секунды. Третьей стала представительница Финляндии Криста Пармаковски, уступившая первому месту 10,1 секунды.

Лучшей из россиянок стала Наталья Непряева, финишировавшая восьмой. Она уступила первому месту 33 секунды.