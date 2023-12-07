Кубок Удмуртии по лыжным гонкам перенесли из-за холодов

Можга. Удмуртия. Кубок Удмуртии по лыжным гонкам перенесли из-за низкой температуры. Вместо 9-10 декабря он пройдёт 23-24 декабря 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок Удмуртии.

Соревнования пройдут в Можге в рамках Республиканских соревнований памяти заслуженного тренера СССР Сергея Плеханова.

Программа мероприятия (6+) не поменяется: 23 декабря в 11:00 раздельный старт (свободный стиль), 24 декабря в 11:00 масс-старт (классический стиль).