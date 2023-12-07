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Кубок Удмуртии по лыжным гонкам перенесли из-за холодов

10:56, 07 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
Кубок Удмуртии по лыжным гонкам перенесли из-за холодов
10:56, 07 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
40
0
#лыжи\n#соревнования\n#Удмуртия\n#гонки
Фото: arzik2
40
0

Его проведут 23-24 декабря 2023 года.

Можга. Удмуртия. Кубок Удмуртии по лыжным гонкам перенесли из-за низкой температуры. Вместо 9-10 декабря он пройдёт 23-24 декабря 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок Удмуртии.

Соревнования пройдут в Можге в рамках Республиканских соревнований памяти заслуженного тренера СССР Сергея Плеханова.

Программа мероприятия (6+) не поменяется: 23 декабря в 11:00 раздельный старт (свободный стиль), 24 декабря в 11:00 масс-старт (классический стиль).

10:56, 07 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
40
0
#лыжи\n#соревнования\n#Удмуртия\n#гонки