Теща президента Южной Кореи оказалась задержана за подделку банковской справки

Сеул. Южная Корея. В Южной Корее задержали 76-летнюю тещу президента страны за подделку банковской справки. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Yonhap News Agency.

Ранее Чхве Ын Сун признали виновной в изготовлении поддельной банковской справки, где сообщалось, что женщина внесла на счет около 27 млн долларов. В дальнейшем документ использовался для покупки земли в городе рядом с Сеулом.

В конце 2021 года суд приговорил Чхве Ын Сун к году тюремного заключения, но женщину так и не арестовали. Затем она подала апелляцию, но 21 июля суд оставил приговор в силе, в результате чего Яхве Ын Сун задержали.