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Теща президента Южной Кореи оказалась задержана за подделку банковской справки

16:30, 22 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Теща президента Южной Кореи оказалась задержана за подделку банковской справки
16:30, 22 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
32
0
#Южная Корея\n#суд\n#подделка документов\n#задержание
Фото: unsplash.com (Tingey Injury Law Firm)
32
0

Липовый документ она использовала для покупки земли.

Сеул. Южная Корея. В Южной Корее задержали 76-летнюю тещу президента страны за подделку банковской справки. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Yonhap News Agency. 

Ранее Чхве Ын Сун признали виновной в изготовлении поддельной банковской справки, где сообщалось, что женщина внесла на счет около 27 млн долларов. В дальнейшем документ использовался для покупки земли в городе рядом с Сеулом. 

В конце 2021 года суд приговорил Чхве Ын Сун к году тюремного заключения, но женщину так и не арестовали. Затем она подала апелляцию, но 21 июля суд оставил приговор в силе, в результате чего Яхве Ын Сун задержали.  

16:30, 22 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
32
0
#Южная Корея\n#суд\n#подделка документов\n#задержание