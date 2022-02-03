В RT France отреагировали на расследование французского медиарегулятора

Париж. Франция. Глава RT France Ксения Федорова назвала спланированной акцией расследование французского регулятора в отношении телеканала. Информацию об этом опубликовал журнал Challenges, сообщает RT.

Издание сообщило, что проверку проводит орган по регулированию аудиовизуальных и цифровых коммуникаций Arcom (ранее он назывался Высший совет по аудиовизуальным средствам). Причиной послужили обращения ряда общественных ассоциаций. Они пожаловались на освещение телеканалом протестов «желтых жилетов» во Франции, а также ситуации в Сирии и Центральноафриканской Республике.

Федорова обратила внимание на то, что информация о начале расследования в отношении RT France появилась уже на следующий день после запрета вещания RT DE в Германии. По мнению руководителя RT France, это говорит о том, что действия немецкого и французского медиарегуляторов были согласованы. Она добавила, что запрос о том, верна ли информация о начале расследования, отправлен в Arcom, телеканал ждет разъяснений.

Напомним, ранее немецкий медиарегулятор MABB вынес решение о запрете вещания телеканала на немецком языке RT DE.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал этот шаг германских госорганов нарушением свободы слова.

UPD: вечером 2 февраля в МИД России объявили о введении ответных мер на недружественные действия германских властей по препятствованию вещанию немецкоязычного телеканала RT DE. В частности, в России будет прекращено спутниковое и иное вещание телерадиокомпании Deutsche Welle, закрыт корпункт и аннулированы аккредитации всех сотрудников ее российского бюро. Кроме того, лицам, причастным к блокировке вещания телеканала RT DE, запретят въезд в Россию, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу дипломатического ведомства.