Программа «Шудон корка» телеканала «Моя Удмуртия» взяла «ТЭФИ-KIDS»

Ижевск. Удмуртия. Программа «Шудон корка» (0+) телеканала «Моя Удмуртия» стала победителем российской телевизионной премии «ТЭФИ-KIDS». Об этом сообщает Агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртии.

Фильм «Приличные и неприличные» (0+) одержал победу в номинации «Лучшая программа для детей». Выпуск обошёл московскую студию «Каляки-маляки» телеканала «Карусель» и симферопольское развлекательное шоу «Баттл поколений» Первого Крымского.

Над выпуском «Приличные и неприличные» работали: Ольга Фархутдинова (автор), Елена Галкина (монтаж), Павел Яскин (оператор), Юрий Шкляев (звукорежиссёр) и ведущая Машенька (воспитанница детского сада имени Кузебая Герда).

Отметим, детский «ТЭФИ» появился в 2019 году. Первым обладателем этой премии в номинации «Лучшая программа для детей» стал международный вокальный проект «Ты — супер!».