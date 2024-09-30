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МЧС проведет проверку систем оповещения населения по всей России

12:16, 30 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
МЧС проведет проверку систем оповещения населения по всей России
12:16, 30 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
43
0
#Россия\n#МЧС\n#телевидение\n#радио\n#сирены
Фото: pxhere.com
43
0

Жителей просят не паниковать, а прослушать сообщения по ТВ и радио.

Москва. Жителей российских городов 2 октября разбудят звуки сирен. Масштабная проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней пройдет во всех регионах, пишет Газета.ру со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

В частности, будут включены сирены и громкоговорители. Кроме того, на одну минуту специалисты МЧС выйдут в эфир общедоступных теле- и радиоканалов с замещением сигнала.

Проверка позволит оценить работоспособность средств оповещения, а также готовность дежурного персонала, уполномоченного на запуск соответствующих систем.

Жителей попросили отнестись к проверке с пониманием и не беспокоиться. 

«Услышав звук сирены, необходимо <…> включить телевизор — любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение», — добавили в МЧС.

12:16, 30 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
43
0
#Россия\n#МЧС\n#телевидение\n#радио\n#сирены