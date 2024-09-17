Президента Молдавии Майю Санду «тряхнуло» в прямом эфире на телевидении

Кишинев. Молдавия. Во время прямого эфира на телеканале Moldova 1 с президентом страны Майей Санду в Молдавии разразилось землетрясение. Об этом пишет «Российская газета».

По данным издания, сейсмособытие произошло 16 сентября. Студию ощутимо трясло, это видно на опубликованных кадрах. Сама Майя Санду отреагировала на опасность улыбкой. Другие участники эфира назвали это «хорошим предзнаменованием».

Очаг землетрясения магнитудой 5,2 залегал на глубине 137 километров в Румынии, эпицентр находился в 16 километрах от города Нехою. Кроме Молдавии, толчки ощущались также в Одесской области Украины.