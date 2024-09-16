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Жителей Ижевска о перерывах в вещании телевидения и радио

11:30, 16 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Жителей Ижевска о перерывах в вещании телевидения и радио
11:30, 16 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
67
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#телевидение\n#радио
Фото: ИА «Сусанин»
67
0

Проводится техническое обслуживание оборудования.

Ижевск. Удмуртия. Ижевчан предупредили о перерывах в работе радио и телевидения, связанных с техническим обслуживание объектов цифрового и аналогового вещания. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Вещание радио «Моя Удмуртия» будет приостанавливаться с 07:00 до 15:00 16 сентября, 21 октября, 8 ноября, 16 декабря. Радио «Адам» молчит 16 октября с 07:00 до 15:00. В воскресенье и понедельник 20 и 21 октября с 23:00 до 05:00 прекратят вещание радио «Город FM. Хит FM», «Русское радио», «Максимум», «Ди FM. Радио Город FM».

21 октября с 01:00 до 10:00 не будут работать телеканалы комплекса «РТРС-1» и «РТРС-2», телеканал «Суббота», радио «Гордость», «Радио России + ГТРК «Удмуртия», «Вести FM+ ГТРК «Удмуртия», радио «Маяк», а также с 02:00 до 10:00 — радио «Маяк».

11:30, 16 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
67
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#телевидение\n#радио