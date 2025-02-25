Москва. Ижевчанка Зоя Ермолаева поборется за звание «Богатыря всея Руси» и 10 млн рублей в шоу «Богатырские игры» (16+) на СТС. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Показ премьеры состоится 9 марта в 18:00 по ижевскому времени. Зоя Ермолаева вместе с ещё 99 участниками будет бороться за главный приз. Поддерживать их будут трое ведущих — актёр Михаил Пореченков, блогер Дмитрий Масленников и актриса Ника Здорик.

По словам участницы из Ижевска, она пришла в спорт, чтобы избавиться от лишнего веса. Девушка считает своей миссией мотивировать россиянок быть сильнее и увереннее в себе, при этом не забывая оставаться женственными.

«В новом шоу участники стоят в планке на выживание, разматывают километровые клубки, устраивают бои с колотушками, крутят рыбацкую сетку весом в одну тонну, играют в богатырские салки, удерживают тяжёлые брёвна, толкают 115-килограммовую стену и проходят другие испытания в павильоне «Мосфильма», вмещающем 1500 зрителей. В итоге победителями станут всего двое — богатырь и богатырша, которые разделят приз 10 миллионов рублей», — поделились в пресс-службе СТС.