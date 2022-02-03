В Германии запретили вещание RT DE

Берлин. Германия. Медиарегулятор MABB вынес решение о запрете вещания немецкоязычного канала RT DE. Как сообщает агентство RT, извещение об этом поступило в адрес RT DE Productions в Берлине.

В нем говорится, что программы RT DE не разрешается передавать со спутника Eutelsat, через Smart TV, с сайта и приложения RT, а также платформы Odysee.

Оспорить данное решение в административном суде RT DE Productions может в течение 4 недель.

Агентство приводит комментарий заместителя главного редактора RT Анны Белкиной:

«Сегодня немецкий регулятор MABB вынес постановление о том, что продакшн-компания RT DE Productions должна прекратить вещание на спутнике Eutelsat, Smart TV, сайте и приложении RT, а также на платформе Odysee. Абсурдность ситуации в том, что RT DE Productions не осуществляет вещание в принципе — ни в Европе, ни где-либо ещё. Компания производит несколько программ для телеканала RT DE, у которого, в свою очередь, есть все права на вещание в Германии и других 32 странах Европы. Лицензия была получена в соответствии со всеми законами и предписаниями, включая Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. RT DE Productions будет обжаловать в суде решение, принятое немецким регулятором MABB. Телеканал RT DE продолжит вещание из Москвы», — заявила Анна Белкина.

А руководитель RT DE Productions Динара Токтосунова сообщила, что компания обжалует решение немецкого медиарегулятора в суде. По ее словам, MABB пытается необоснованно выдать продюсерскую компанию RT DE Productions за самого вещателя — телеканал RT DE.

Напомним, круглосуточный новостной канал на немецком языке RT DE был запущен 16 декабря 2021 года. Кроме информационных программ, он передает ток-шоу и документальные фильмы.

Однако вскоре YouTube удалил аккаунт RT DE — RT auf Sendung, а европейский оператор спутниковой связи Eutelsat 9В исключил телеканал из своей сетки вещания под нажимом со стороны MABB.

В связи с этим министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал правительство Германии и главу МИД ФРГ Анналену Бербок прекратить гонения на RT DE.