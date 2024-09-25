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Из-за солнечной интерференции в Удмуртии возможны помехи в телевещании

13:00, 25 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Из-за солнечной интерференции в Удмуртии возможны помехи в телевещании
13:00, 25 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Удмуртия\n#телевидение
Фото: unsplash.com (Lennon Cheng)
30
0

Они будут длиться от пары секунд до 22 минут.

Сарапул. Удмуртия. С 27 сентября в Удмуртии при просмотре телевизоров могут возникать помехи. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сарапула. 

В регионе начнётся сезон солнечной интерференции. Это явление можно будет наблюдать в регионе до 21 октября. 

Один раз в день Солнце, космический аппарат связи и наземный ретранслятор Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС) будут выстраиваться в одну линию. В таком случае радиоизлучение Солнца может глушить сигнал от спутника, в результате чего на экранах телевизора в зоне охвата ретранслятора появятся помехи. Они могут длиться от нескольких секунд до 22 минут. 

При возникновении помех жителям Удмуртии рекомендуют выключить телевизор или приставку, а затем вновь включить через пару минут. Если это не поможет, то нужно будет заново запустить автопоиск телеканалов в меню. При возникновении вопросов о цифровом эфирном телевидении можно позвонить по телефону горячей линии РТРС: 8 (800) 220-20-02.  

13:00, 25 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
30
0
#Удмуртия\n#телевидение