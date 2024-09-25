Из-за солнечной интерференции в Удмуртии возможны помехи в телевещании

Сарапул. Удмуртия. С 27 сентября в Удмуртии при просмотре телевизоров могут возникать помехи. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сарапула.

В регионе начнётся сезон солнечной интерференции. Это явление можно будет наблюдать в регионе до 21 октября.

Один раз в день Солнце, космический аппарат связи и наземный ретранслятор Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС) будут выстраиваться в одну линию. В таком случае радиоизлучение Солнца может глушить сигнал от спутника, в результате чего на экранах телевизора в зоне охвата ретранслятора появятся помехи. Они могут длиться от нескольких секунд до 22 минут.

При возникновении помех жителям Удмуртии рекомендуют выключить телевизор или приставку, а затем вновь включить через пару минут. Если это не поможет, то нужно будет заново запустить автопоиск телеканалов в меню. При возникновении вопросов о цифровом эфирном телевидении можно позвонить по телефону горячей линии РТРС: 8 (800) 220-20-02.