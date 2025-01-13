Москва. Российский телеведущий Юрий Николаев попал в реанимацию после падения. Об этом сообщила «Газета.RU» со ссылкой на телеграм-канал Mash (Мэш).

76-летний народный артист России попал в больницу после падения в доме. Он споткнулся о мебель во время новогодних праздников и в результате падения сломал бедро.

В клинике Николаеву провели срочную операцию. Из-за возраста и слабости телеведущий два дня провел в реанимации. На данный момент его уже перевели в обычную палату.