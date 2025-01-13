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Российский телеведущий Юрий Николаев попал в реанимацию после падения

15:20, 13 января, 2025
Аграфена Костромская
Стажёр
Российский телеведущий Юрий Николаев попал в реанимацию после падения
15:20, 13 января, 2025
Аграфена Костромская
Стажёр
154
0
#телевидение\n#здоровье\n#травма
Источник фото: nikolaevtv.ru
154
0

Он споткнулся дома во время новогодних праздников.

Москва. Российский телеведущий Юрий Николаев попал в реанимацию после падения. Об этом сообщила «Газета.RU» со ссылкой на телеграм-канал Mash (Мэш).

76-летний народный артист России попал в больницу после падения в доме. Он споткнулся о мебель во время новогодних праздников и в результате падения сломал бедро.

В клинике Николаеву провели срочную операцию. Из-за возраста и слабости телеведущий два дня провел в реанимации. На данный момент его уже перевели в обычную палату.

15:20, 13 января, 2025
Аграфена Костромская
Стажёр
154
0
#телевидение\n#здоровье\n#травма