В ходе конфликта с Таджикистаном погибли 36 жителей Киргизии

183 человека получили ранения.





Бишкек. Киргизия. В следствии конфликта с Таджикистаном погибли 36 граждан Киргизии. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее сообщалось о 34 погибших.

28 апреля на киргизско-таджикском участке границы в селе Кок-Таш произошла стычка между местными жителями двух стран, которая превратилась в военный конфликт.

Периодические выстрелы в Баткенском и Лейлекском районах Баткенской области Киргизии между силовиками двух стран продолжались 30 апреля и 1 мая.

Также сообщается, что в ходе четырехдневного конфликта с киргизской стороны пострадали 183 человека. 1 мая между странами был подписан протокол о прекращении огня и совместному осмотру приграничных войск для их дальнейшего отвода в места постоянно дислокации.

Как сообщали местные СМИ, жертвами конфликта со стороны Таджикистана стали от восьми до десяти граждан, более 90 получили ранения. Официальных данных от Душанбе пока нет.