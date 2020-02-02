Вступили новые правила получения шенгенской визы

Изменения начали работать со 2 февраля.

Брюссель. Бельгия. Новые правила получения «шенгена» вступили в силу со 2 февраля. Об этом сообщает «Газета.ru».

Отныне заявление на визу можно подать за полгода до поездки, в том числе, и в электронном виде. Новые правила также увеличивают визовый сбор с 60 до 80 евро. Рост связан с тем, что нынешний сбор не покрывает расходы на обработку заявок из-за инфляции.

Тем, у кого позитивная история поездок и большое количество посещений Шенгенской зоны, будут выдавать визы на многократный въезд, срок которых будет постепенно увеличиваться от 1 до 5 лет.