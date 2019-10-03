Спевшей в американском метро бездомной россиянке помогут записать альбом

Его выпустит лейбл Diamond, Silver Blue Records.

США. Бездомная россиянка 52-летняя Эмили Замурки, спевшая оперу в метро Лос-Анджелеса, запишет альбом под названием Paradise («Рай»). Как пишет портал «360» со ссылкой на TMZ, диск выпустил лейбл Diamond, Silver Blue Records.

Сотрудничество бездомной предложил номинированный на музыкальную премию «Грэмми» продюсер Джоэл Даймонд. Его впечатлил голос эмигрантки с вирусного видео, спевшей арию из оперы Джакомо Пуччини, и он решил записать его в студии.

Продюсер хочет создать вместе с Замуркой альбом, в котором будут пересекаться классическая и электронно-танцевальная музыка.

После того, как видео с россиянкой стало вирусным, помочь таланту бездомной вызвались многие, в том числе и член городского совета Лос-Анджелеса Джо Бускайно. Чиновник вызвался оплатить переезд Замурки и ее проживание в гостинице во время фестиваля Little Italy в Сан-Педро. Кроме того, женщину пригласили выступить на открытии мероприятия.