Ижевск. Удмуртия. Дерижёры из Удмуртии достойно выступили на II Всероссийском конкурсе хормейстерского искусства «Капельмейстер» (6+), завоевав награды во всех категориях. На церемонии награждения, которая прошла во время гала-концерта участников конкурса, побывал корреспондент «Сусанина».

В категории «А» (студенты музыкальных колледжей) лауреатом II степени стала Екатерина Чекалкина, а Лауреатом III степени – Анастасия Мошкина. Обе девушки представляют КПОУ УР «Республиканский музыкальный колледж» (3 курс), подтвердив высокое качество образования в стенах родного учебного заведения.

В категории «В» (студенты высших музыкальных учебных заведений) отличился представитель Удмуртского государственного университета. Алексей Сентяков, студент 3 курса УдГУ, удостоен звания Дипломанта I степени, продемонстрировав зрелое мастерство и глубокое понимание хорового искусства.

Триумфом для Удмуртии завершилась и самая престижная категория «С», в которой соревновались профессиональные хормейстеры и педагоги. Лауреатом I степени стал Евгений Ситников – главный дирижер Камерного хора им. П.И. Чайковского. Высокая награда подтверждает статус маэстро как одного из ведущих дирижеров республики.

Разделила первую премию в этой категории и педагог Ольга Залятдинова, представляющая «Республиканский музыкальный колледж Удмуртии» (преподаватель предмета «хоровое дирижирование»). Ее победа стала блестящим подтверждением профессионализма преподавательского состава колледжа.

Оргкомитет конкурса особо отметил и других лауреатов, среди которых музыканты из Москвы, Казани, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Саратова и даже Минска (Республика Беларусь). Специальными дипломами были награждены Иван Журавлев (Казань) и Николай Селетков (Екатеринбург) – за лучшее исполнение хоровой партитуры на фортепиано, а также Марк Васильков (Москва) – за лучшее дирижирование произведением С. И. Танеева.