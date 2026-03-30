Ижевск. Удмуртия. Для ижевской детской школы искусств №4 закупили новое музыкальное и учебное оборудование. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В частности, для музыкантов были закуплены пианино «Амадеус», аккордеоны и гармони. Для проведения уроков и концертов на высоком уровне в школе появилась беспроводная вокальная система «Октава», обеспечивающая чистый звук.

Также для художников приобрели новую интерактивную доску, которая позволит проводить занятия по истории искусств, рисунку, живописи и композиции более наглядно. Библиотечный фонд школы также пополнился новыми учебно-методическими пособиями по музыкальной литературе и сольфеджио.

«На отделении народных инструментов занимаются 57 юных музыкантов, которые ежегодно становятся победителями и призёрами конкурсов. Художественное отделение объединяет более 200 учащихся, и около 70% выпускников продолжают обучение в профильных вузах по направлениям архитектуры, дизайна и реставрации. Рассчитываем, что обновлённая база поможет сохранить этот уровень и даст дополнительный импульс развитию», – отметила директор детской школы искусств Мария Мокрецова», — рассказала директор ДШИ №4 Мария Мокрецова.

Всего в школе обучаются 500 детей по программам в области музыкального и художественного искусства.