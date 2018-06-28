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У Северной и Южной Кореи могут появиться общие дороги

09:20, 28 июня, 2018
Александра Бобрович
09:20, 28 июня, 2018
Александра Бобрович
854
0
#дороги\n#КНДР\n#Южная Корея\n#дипломат\n#переговоры
Фото: pixabay.com
854
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В будущем жители Корейского полуострова смогут беспрепятственно добираться из Пхеньяна в Сеул и обратно.

Пханмунджом. Корея. У Северной и Южной Кореи могут появиться общие дороги. Как сообщает РТ со ссылкой на местные СМИ, дорожный вопрос начали обсуждать дипломаты обеих стран в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме.  

Представители дипмиссий надеются достичь определенных договоренностей, которые позволят объединить дороги и трассы. И в результате в будущем жители Корейского полуострова смогут беспрепятственно добираться из Пхеньяна в Сеул и обратно.  

Напомним, в конце мая прошла вторая встреча между Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином. Лидеры двух стран обсудили ход реализации решений, принятых на историческом первом межкорейском саммите.

09:20, 28 июня, 2018
Александра Бобрович
854
0
#дороги\n#КНДР\n#Южная Корея\n#дипломат\n#переговоры

 

 

 


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