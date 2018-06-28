В будущем жители Корейского полуострова смогут беспрепятственно добираться из Пхеньяна в Сеул и обратно.

Пханмунджом. Корея. У Северной и Южной Кореи могут появиться общие дороги. Как сообщает РТ со ссылкой на местные СМИ, дорожный вопрос начали обсуждать дипломаты обеих стран в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме.

Представители дипмиссий надеются достичь определенных договоренностей, которые позволят объединить дороги и трассы. И в результате в будущем жители Корейского полуострова смогут беспрепятственно добираться из Пхеньяна в Сеул и обратно.

Напомним, в конце мая прошла вторая встреча между Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином. Лидеры двух стран обсудили ход реализации решений, принятых на историческом первом межкорейском саммите.