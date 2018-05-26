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В Пханмунджоме состоялась вторая встреча глав КНДР и Южной Кореи

17:38, 26 мая, 2018
Евгений Кандаков
17:38, 26 мая, 2018
Евгений Кандаков
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#США\n#ядерное оружие\n#КНДР\n#Южная Корея\n#Северная Корея\n#переговоры\n#встреча
Фото: pixabay.com
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Стороны обсудили ход выполнения ранее достигнутых договоренностей.  

Пханмунджом. Республика Корея. СМИ сообщили о второй межкорейской встрече на высшем уровне. Руководитель КНДР Ким Чен Ын и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин провели новые переговоры в Пханмунджоме. 

По данным RT, лидеры двух стран обсудили ход реализации решений, принятых на историческом первом межкорейском саммите. Напомним, он состоялся 27 апреля. В приграничном селении Пханмунджом Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин тогда сенсационно договорились полностью освободить Корейский полуостров от ядерного оружия и подписать до конца этого года мирный договор. 

24 мая власти Северной Кореи публично разрушили полигон в Пухнгери, где 12 лет проводили испытания ядерных бомб. На 12 июня намечалась также встреча лидера КНДР с президентом США в Сингапуре, но она была отменена Дональдом Трампом.

Позднее он вновь заявил о желании продолжить диалог с Ким Чен Ыном. 

В свою очередь, Южная Корея пожелала продолжить переговоры с КНДР после завершения военных учений с США.

17:38, 26 мая, 2018
Евгений Кандаков
317
0
#США\n#ядерное оружие\n#КНДР\n#Южная Корея\n#Северная Корея\n#переговоры\n#встреча

 

 

 


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