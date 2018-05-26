В Пханмунджоме состоялась вторая встреча глав КНДР и Южной Кореи

Стороны обсудили ход выполнения ранее достигнутых договоренностей.

Пханмунджом. Республика Корея. СМИ сообщили о второй межкорейской встрече на высшем уровне. Руководитель КНДР Ким Чен Ын и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин провели новые переговоры в Пханмунджоме.

По данным RT, лидеры двух стран обсудили ход реализации решений, принятых на историческом первом межкорейском саммите. Напомним, он состоялся 27 апреля. В приграничном селении Пханмунджом Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин тогда сенсационно договорились полностью освободить Корейский полуостров от ядерного оружия и подписать до конца этого года мирный договор.

24 мая власти Северной Кореи публично разрушили полигон в Пухнгери, где 12 лет проводили испытания ядерных бомб. На 12 июня намечалась также встреча лидера КНДР с президентом США в Сингапуре, но она была отменена Дональдом Трампом.

Позднее он вновь заявил о желании продолжить диалог с Ким Чен Ыном.

В свою очередь, Южная Корея пожелала продолжить переговоры с КНДР после завершения военных учений с США.