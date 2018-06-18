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Сеул надеется добиться окончания Корейской войны до конца 2018 года

13:20, 18 июня, 2018
Александра Бобрович
13:20, 18 июня, 2018
Александра Бобрович
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#США\n#КНДР\n#Южная Корея\n#дипломат\n#декларация\n#переговоры
Фото: vk.com
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Южная Корея будет стремиться к подписанию мирного договора с КНДР.

Сеул. Южная Корея. Сеул надеется добиться окончания Корейской войны до конца 2018 года. Об этом общественности рассказала глава южнокорейского МИДа Кан Ген Хва, пишет Газета.ру.  

По ее словам, Южная Корея будет стремиться к подписанию мирного договора с КНДР. «Декларация об окончании войны к концу этого года – цель нашего правительства», - приводит слова дипломата издание.  

При этом руководитель внешнеполитического ведомства страны отметила, что проводит ряд консультаций по этому вопросу. В частности, Сеул обсуждает договор о мире с США.  

Напомним, в конце мая в Пханмунджоме состоялась вторая встреча глав КНДР и Южной Кореи. Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин обсуждали ход реализации решений, принятых на первом межкорейском саммите.  

Кроме того, 12 июня в Сингапуре состоялся первый северокорейско-американский саммит. Во время его проведения прошла встреча между главой КНДР Ким Чен Ыном и американским лидером Дональдом Трампом.

13:20, 18 июня, 2018
Александра Бобрович
287
0
#США\n#КНДР\n#Южная Корея\n#дипломат\n#декларация\n#переговоры

 

 

 


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