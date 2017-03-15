СМИ обвинили принца Уильяма в романе с моделью

Наследник британского престола отдыхает на швейцарском курорте без жены и детей.

Лондон. Великобритания. Средства массовой информации обвинили принца Уильяма в романе с 24-летней австралийской моделью Софи Тернер. Как пишет Стархит, наследник британского престола отдыхает на швейцарском курорте без жены и детей.

Папарацци удалось сфотографировать принца Уильяма и Софи тернер во время совместного ланча. Предполагаемые влюбленные держались крайне непринужденно. Вместе с молодыми людьми обедали их общие знакомые.

Стоит отметить, что Софи Тейлор регулярно снимается в эротических фотосессиях