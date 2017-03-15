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СМИ обвинили принца Уильяма в романе с моделью

19:21, 15 марта, 2017
Ксения Чернова
19:21, 15 марта, 2017
Ксения Чернова
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#общество\n#семья\n#Великобритания
Фото: starhit.ru и wikimedia.org
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Наследник британского престола отдыхает на швейцарском курорте без жены и детей.

Лондон. Великобритания. Средства массовой информации обвинили принца Уильяма в романе с 24-летней австралийской моделью Софи Тернер. Как пишет Стархит, наследник британского престола отдыхает на швейцарском курорте без жены и детей.

Папарацци удалось сфотографировать принца Уильяма и Софи тернер во время совместного ланча. Предполагаемые влюбленные держались крайне непринужденно. Вместе с молодыми людьми обедали их общие знакомые.

Стоит отметить, что Софи Тейлор регулярно снимается в эротических фотосессиях

19:21, 15 марта, 2017
Ксения Чернова
49
0
#общество\n#семья\n#Великобритания

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