СМИ обвинили принца Уильяма в романе с моделью

Наследник британского престола отдыхает на швейцарском курорте без жены и детей.
Лондон. Великобритания. Средства массовой информации обвинили принца Уильяма в романе с 24-летней австралийской моделью Софи Тернер. Как пишет Стархит, наследник британского престола отдыхает на швейцарском курорте без жены и детей.
Папарацци удалось сфотографировать принца Уильяма и Софи тернер во время совместного ланча. Предполагаемые влюбленные держались крайне непринужденно. Вместе с молодыми людьми обедали их общие знакомые.
Стоит отметить, что Софи Тейлор регулярно снимается в эротических фотосессиях