Молдавия не пустила на свою территорию главу Татарстана

Кишинев. Молдавия. Власти Молдавии отказались пропустить на свою территорию главу Татарстана Рустама Минниханова, объявив его «нежелательным лицом». Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на портал Gagauznews.

Руководитель российского региона прилетел в Кишинев, чтобы принять участие в международном конгрессе народной дипломатии «Дружба народов» в Гагаузии. Это область на юге Молдавии с тюркоязычным населением. Также на данное мероприятие не допустили главу холдинга «Ак-Барс» Ивана Егорова, прибывшего вместе с Миннихановым.

Глава Татарстана рассказал, что был приглашен на конгресс гагаузскими политиками, побывавшими недавно в Татарстане.

Отмечается, что многие общественные деятели Гагаузии отличаются пророссийской позицией, поддерживают спецоперацию на Украине и критикуют нынешнее руководство Молдавии.