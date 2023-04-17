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Молдавия не пустила на свою территорию главу Татарстана

17:46, 17 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Молдавия не пустила на свою территорию главу Татарстана
17:46, 17 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
33
0
#Молдавия\n#визит\n#политика\n#власть\n#дипломатия\n#Татарстан
Фото: kremlin.ru
33
0

Рустам Минниханов прибыл на конгресс в Гагаузии.

Кишинев. Молдавия. Власти Молдавии отказались пропустить на свою территорию главу Татарстана Рустама Минниханова, объявив его «нежелательным лицом». Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на портал Gagauznews.

Руководитель российского региона прилетел в Кишинев, чтобы принять участие в международном конгрессе народной дипломатии «Дружба народов» в Гагаузии. Это область на юге Молдавии с тюркоязычным населением. Также на данное мероприятие не допустили главу холдинга «Ак-Барс» Ивана Егорова, прибывшего вместе с Миннихановым.

Глава Татарстана рассказал, что был приглашен на конгресс гагаузскими политиками, побывавшими недавно в Татарстане.

Отмечается, что многие общественные деятели Гагаузии отличаются пророссийской позицией, поддерживают спецоперацию на Украине и критикуют нынешнее руководство Молдавии.

17:46, 17 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
33
0
#Молдавия\n#визит\n#политика\n#власть\n#дипломатия\n#Татарстан