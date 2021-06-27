Оппозиция в Армении потребовала отменить итоги прошедших парламентских выборов

На них победила партия исполняющего обязанности премьер-министра страны.

Ереван. Армения. Оппозиция в Армении потребовала признать недействительными итоги прошедших парламентских выборов. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Sputnik Армения.

Партия «Зартонк» вместе блоками «Честь имею» и «Армения» обратились в ЦИК Армении с требованием отменить итоги прошедших в стране досрочных парламентских выборов. По мнению оппозиции, в процессе голосования были допущены многочисленные нарушения: например, давление на избирателей или призывы к насилию.

В воскресенье, 27 июня, ЦИК Армении утвердил итоги выборов, на которых победу одержала партия «Гражданский договор», основателем который является исполняющий обязанности премьер-министра страны Никол Пашинян. Она получила 53,91% голосов избирателей. За блок «Армения» проголосовали 21,9% жителей страны, за блок «Честь имею» — 5,22%.

Напомним, досрочные выборы в Армении произошли из-за отставки главы правительства Николы Пашиняна.