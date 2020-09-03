Россия добилась от Белоруссии прогресса в создании Союзного государства

В частности, будет устранен ряд барьеров, мешающих торговому и культурному взаимодействию.



Минск. Белоруссия. Россия и Белоруссия достигли прогресса в вопросе о будущем Союзного государства. Об этом заявил глава российского правительства Михаил Мишустин во время визита в Минск, пишет RT со ссылкой на ТАСС.

Премьер подчеркнул, что Союзное государство будет строиться на основах независимости обеих стран, но при условии реализации мероприятий экономического характера, о которых Москва и Минск ранее договаривались.

В первую очередь эти мероприятия нацелены на устранение барьеров в торговой и культурной сферах, пояснил Мишустин.