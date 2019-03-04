Премьер Испании подписал указ о роспуске парламента

В стране пройдут внеочередные выборы.

Испания. Указ о роспуске обеих палат парламента подписал премьер-министр Испании Педро Санчес. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на El Periodico.

Причиной роспуска Санчес назвал отказ членов Конгресса депутатов Испании согласовать бюджет страны. Правительство Санчеса проработало рекордно короткие 8 месяцев в современной истории Испании.

В стране пройдут внеочередные всеобщие выборы 28 апреля 2020 года.

Теперь указ должен подписать король Филипп VI, после чего его опубликуют официальных СМИ Испании.