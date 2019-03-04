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Премьер Испании подписал указ о роспуске парламента

18:30, 04 марта, 2019
Дарья Снидкова
18:30, 04 марта, 2019
Дарья Снидкова
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#бюджет\n#Правительство\n#власть и чиновники\n#власть\n#депутаты\n#Испания
Фото: 112.ua
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В стране пройдут внеочередные выборы.

Испания. Указ о роспуске обеих палат парламента подписал премьер-министр Испании Педро Санчес. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на El Periodico.

Причиной роспуска Санчес назвал отказ членов Конгресса депутатов Испании согласовать бюджет страны. Правительство Санчеса проработало рекордно короткие 8 месяцев в современной истории Испании.

В стране пройдут внеочередные всеобщие выборы 28 апреля 2020 года.

Теперь указ должен подписать король Филипп VI, после чего его опубликуют официальных СМИ Испании.

18:30, 04 марта, 2019
Дарья Снидкова
124
0
#бюджет\n#Правительство\n#власть и чиновники\n#власть\n#депутаты\n#Испания

 

 

 


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