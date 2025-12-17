Закрыть
В Удмуртии начнут восстанавливать памятники истории в рамках рассчитанной до 2045 года новой госпрограммы 

11:48, 17 декабря, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск\n#Удмуртия\n#история\n#объекты культурного наследия
Источник фото: ИА «Сусанин»
Документ утверждён правительством РФ.

Ижевск. Удмуртия. Правительство России утвердило федеральную программу по сохранению объектов культурного наследия, рассчитанную на 20 лет — до 2045 года. Соответствующий документ опубликован на портале федерального кабмина.

Удмуртия по программе сможет получать федеральные субсидии и привлекать внебюджетные средства на реставрацию памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Для частных инвесторов, готовых вкладываться в восстановление исторических зданий, будут созданы специальные инструменты поддержки, в том числе через механизмы ПАО «ДОМ.РФ» и льготное кредитование.

В рамках программы планируется подготовить 3000 специалистов-реставраторов по всей стране. Все объекты культурного наследия республики внесут в единый цифровой реестр на платформе «ГосТех». Это упростит их учёт, контроль за состоянием и поиск инвесторов.

Отмечается, что на данный момент почти 9% объектов культурного наследия в стране (около 14 000) находятся в плохом состоянии. В Удмуртии также есть памятники истории и архитектуры, требующие срочного внимания и реставрации. Так, в Ижевске несколько исторических зданий планируют передать инвесторам для того, чтобы те провели работы по сохранению объектов и ввели их в хозяйственный оборот.

Согласно документу, регионам рекомендовано разработать и утвердить собственные программы сохранения архитектурных памятников, синхронизированные с федеральной.

Уже в ближайшие годы в рамках первого этапа программы регионам предстоит провести полную инвентаризацию и постановку на кадастровый учёт объектов культурного наследия, особенно тех, что находятся в плохом состоянии.

