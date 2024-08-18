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Турист вырезал свое имя на стене Колизея

18:00, 18 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Турист вырезал свое имя на стене Колизея
18:00, 18 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
32
0
#Рим\n#Италия\n#вандализм\n#штрафы
Фото: unsplash.com (iam_os)
32
0

Молодой человек получил штраф.

Рим. Италия. В Риме задержали туриста, который вырезал на стене Колизея своё имя. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на портал «Roma Today».

19-летний молодой человек по имени Дима во время путешествия по Риму решил вырезать на стене Колизея свое имя на латинице. Поступок туриста привлек внимание местной жительницы, которая сразу обратилась в полицию. В результате его задержали и оштрафовали за вандализм. 

Мэр Рима Роберто Гуальтьери, комментируя этот случай, заявил, что в городе не может быть места «хулиганам и идиотам». 

18:00, 18 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
32
0
#Рим\n#Италия\n#вандализм\n#штрафы