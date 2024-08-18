Турист вырезал свое имя на стене Колизея

Рим. Италия. В Риме задержали туриста, который вырезал на стене Колизея своё имя. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на портал «Roma Today».

19-летний молодой человек по имени Дима во время путешествия по Риму решил вырезать на стене Колизея свое имя на латинице. Поступок туриста привлек внимание местной жительницы, которая сразу обратилась в полицию. В результате его задержали и оштрафовали за вандализм.

Мэр Рима Роберто Гуальтьери, комментируя этот случай, заявил, что в городе не может быть места «хулиганам и идиотам».