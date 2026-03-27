Пихтовка. Удмуртия. В России остро ощущается дефицит молоди форели: из-за рубежа завозится около 600 млн штук оплодотворённой икры, но из-за заражённости она оказалась малопродуктивной и не пригодной ни для дальнейшего выращивания, ни для реализации в качестве товарной рыбы. Об этой и других актуальных проблемах рыбоводства рассказал директор рыбхоза «Пихтовка» в Удмуртии Георгий Крылов.

Сейчас в России поставлены новые требования к учёту и маркировке продукции, ведение реестра в рамках компонента «Хорриот». Все эти нововведения призваны обеспечить более прозрачное и контролируемое производство, но требуют и необходимость внедрения передовых технологий выращивания рыбы. В рамках таких мер речь идет о модернизации прудов, обновлении технологических процессов и общей перестройке хозяйственной деятельности.

«Прорабатывается вопрос учёта количества используемой воды в прудах, даже если речь идёт о талых водах, которыми наполняются весной рыбоводные водоёмы, самое главное — выпуск воды через систему учёта счётчиков с последующей очисткой воды после спуска прудов через очистные сооружения. Стоимость каждого счётчика превышает миллион рублей, не говоря уже о дорогостоящих очистных сооружениях. Эти изменения коснутся всех предприятий, фермеров, частников, реализующих продукцию. Более того, возмещение затрат на модернизацию хозяйств не ожидается. Некоторые хозяйства уже столкнулись с проверками по вопросам водопользования и технического исполнения. Итог: впервые рыбоводные пруды начали использоваться не для выращивания карпа, а для полива полей, расположенных рядом. Такие примеры есть по Курской области. Кроме того, рыбоводы стали отказываться от своих прудов и продавать их фирмам для орошения полей, что ранее было немыслимым явлением», — резюмировал Георгий Крылов, член правления Росрыбхоза.

Он заявил, что сейчас нужно сосредоточить все усилия на производстве, отложить на время хорриот, маркирование и другие принуждающие меры. В первую очередь необходимо поднять уровень производства кормов, молока, мяса и рыбы, а главное — улучшить жизнь людей в сельской местности.

«Нам важно спасать коллективы, которые работают и развиваются благодаря этим ресурсам», — подчеркнул Георгий Крылов.

Что касается перспектив развития, то уже на 2026 год ставится задача увеличить показатели производства и реализации рыбы в стране. К 2030 году планируется нарастить объём производства до 350 тысяч тонн. Проектная стратегия включает не только расширение производства, но и совершенствование технологий, что требует усилий, инвестиций и подотчётности всех участников рынка.