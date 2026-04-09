Зарыбление прудов начали в удмуртском рыбхозе «Пихтовка»
10:00, 09 апреля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Удмуртия\n#Пихтовка\n#рыба
Источник фото: ГУП УР «Рыбхоз «Пихтовка»
Предприятие планирует к осени увеличить объёмы до 1300 тонн товарной рыбы.

Пихтовка. Удмуртия. В рыбхозе «Пихтовка» стартовал один из самых ответственных этапов — зарыбление прудов. Об этом сообщается в соцсетях предприятия.

«После суровой зимы карпы успешно перезимовали, и сегодня перед специалистами стоит задача обеспечить им условия для быстрого роста и набора веса. В этом году площадь всех прудов, предназначенных для выращивания товарного карпа и посадочного материала, составляет почти 500 гектаров водной глади, и каждая особь получает шанс превратиться в весомый продукт», — говорится в сообщении.

Первым делом особое внимание решили уделить самому крупному нагульному пруду площадью 110 гектаров. Там уже началась посадка двухлетних карпов — планируется выпустить 170 тысяч штук со средней навеской 400 граммов.

Всего с данных двух водоёмов планируют за сезон собрать около 400 тонн улова. Но это только начало. На ближайшее время запланировано подготовить и зарыбить ещё восемь прудов для товарной рыбы и четыре — для выращивания посадочного материала.

Георгий Крылов, директор хозяйства, отмечает, что амбициозная задача — к осени увеличить объёмы производства до 1300 тонн товарной рыбы и 200 тонн посадочного материала. В перспективе рыбхоз планирует поднять показатели до 1500 и 300 тонн соответственно.

