Смерть по ту сторону экрана: оператор боевого дрона армии США поделился откровениями с RT

Мужчина признался, что считает себя причастным к гибели 13 человек.



Нью-Йорк. США. Как армия США убивает с помощью беспилотников, рассказал бывший оператор боевого дрона Брендон Брайант. Материал подготовлен телеканалом RT в рамках проекта Unheard Voices («Неслышные голоса»).

Отставной военнослужащий рассказал, что на операторов военных БПЛА учат в специальной школе. После 4 месяцев подготовки ее выпускники допускаются к принятию решений о нанесении ударов. По словам Брайанта, новобранцы считают себя участниками видеоигры. Понимание того, что они распоряжаются чужими жизнями, приходит не ко всем и не сразу.

Сам Брайант считает, что на его совести – 13 человек, убитых дронами.

«Ментальная деградация — вот подходящий термин. Ликование после каждого нашего удара, обмен поздравлениями и жестами «дай пять», продвижение по службе, полученное за эту работу, — всё это разъедает твою личность», — признался бывший военный.

RT отмечает, что с 2010 по 2020 год армия США с помощью БПЛА уничтожила 16 901 человека, 454 из них — дети.

Добавим, в предыдущем выпуске проекта Unheard Voices о 14 годах, проведенных в Гуантанамо, рассказал Мохаммед Слахи. После выхода на свободу он написал книгу о пытках, которым сам подвергался в этой тюрьме.