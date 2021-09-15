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Смерть по ту сторону экрана: оператор боевого дрона армии США поделился откровениями с RT

17:38, 15 сентября, 2021
Евгений Кандаков
Смерть по ту сторону экрана: оператор боевого дрона армии США поделился откровениями с RT
17:38, 15 сентября, 2021
Евгений Кандаков
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#телевидение\n#интервью\n#беспилотник\n#дроны\n#армия\n#США
Фото: скриншот видео с russian.rt.com.com
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Мужчина признался, что считает себя причастным к гибели 13 человек.

Нью-Йорк. США. Как армия США убивает с помощью беспилотников, рассказал бывший оператор боевого дрона Брендон Брайант. Материал подготовлен телеканалом RT в рамках проекта Unheard Voices («Неслышные голоса»).

Отставной военнослужащий рассказал, что на операторов военных БПЛА учат в специальной школе. После 4 месяцев подготовки ее выпускники допускаются к принятию решений о нанесении ударов. По словам Брайанта, новобранцы считают себя участниками видеоигры. Понимание того, что они распоряжаются чужими жизнями, приходит не ко всем и не сразу.

Сам Брайант считает, что на его совести – 13 человек, убитых дронами.

«Ментальная деградация — вот подходящий термин. Ликование после каждого нашего удара, обмен поздравлениями и жестами «дай пять», продвижение по службе, полученное за эту работу, — всё это разъедает твою личность», — признался бывший военный.

RT отмечает, что с 2010 по 2020 год армия США с помощью БПЛА уничтожила 16 901 человека, 454 из них — дети.

Добавим, в предыдущем выпуске проекта Unheard Voices о 14 годах, проведенных в Гуантанамо, рассказал Мохаммед Слахи. После выхода на свободу он написал книгу о пытках, которым сам подвергался в этой тюрьме.

17:38, 15 сентября, 2021
Евгений Кандаков
968
0
#телевидение\n#интервью\n#беспилотник\n#дроны\n#армия\n#США
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