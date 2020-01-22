Турецкие СМИ сообщили о ракетном обстреле аэропорта Триполи сторонниками Хафтара

Ранее Хафтар отказался подписать перемирие с Сараджем.



Триполи. Ливия. Отряды Ливийской национальной армии Халифы Хафтара обстреляли ракетами аэропорт столицы Ливии Триполи. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на турецкое агентство «Анадолу».

По словам представителя признанного ООН и противостоящего Хафтару ливийского правительства национального согласия Мухаммеда Каноуну, по аэропорту было выпущено 6 ракет из установки типа «Град». Информации о разрушениях и жертвах он не привел.

Ряд СМИ между тем обратили внимание на то, что обстрел привел к перебоям с авиарейсами в Триполи.

Власть в Ливии сейчас оспаривают две силы: это признанное мировым сообществом правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем в Триполи и «восточное правительство», руководимое Абдаллой Абдуррахаманом ат-Тани. На его стороне выступает полевой командир Халифа Хафтар, Ливийская национальная армия которого пытается взять Триполи.

Россия пыталась недавно примирить враждующие стороны. 13 января Сарадж и Хафтар в Москве вели переговоры о прекращении войны. В итоге Сарадж подписал документ о перемирии, а Хафтар отказался.

В ситуацию пытается вмешаться также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Недавно он объявил об отправке воинских частей на помощь Сараджу по просьбе последнего. Россия же, как считается, сделала во внутриливийском конфликте ставку на Хафтара.