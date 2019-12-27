Официальные власти Ливии попросили военную помощь у Турции

Россия во внутриливийском конфликте поддерживает другую сторону.
Триполи. Ливия. Военной помощи попросило у Турции Правительство национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Reuters.
Зарубежное агентство уточнило, что в официальном запросе говорится о посылке воздушных, наземных и морских сил.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выражал готовность защитить ПНС Ливии. В январе 2020 года он намерен представить в парламент запрос на оказание военной помощи.
Добавим, Правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сараджем считается единственной признанной международным сообществом властью в Ливии.
Ему противостоит «Восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахаманом ат-Тани, которое опирается на поддержку «Ливийской национальной армии» Халифа Хафтара. Эта сила контролирует большую часть страны. Между сторонниками разных правительств идут вооруженные столкновения.
Россия в этом конфликте до недавнего времени неофициально помогала «Ливийской национальной армии».