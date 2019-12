В смертельных объятиях: орлан хотел пообедать осьминогом и едва не погиб

Виктория. Канада. Схватку двух хищников – летающего и подводного – засняли на видео работники фермы по выращиванию лососей. Орлан собирался съесть тихоокеанского осьминога, но «обед» оказал ему достойное сопротивление, пишет Лента.ру.

Рыбоводы некоторое время наблюдали за схваткой, но потом сжалились над птицей и подтащили ее вместе с осьминогом к лодке с помощью багра. Оппонентов пришлось поднять на борт. Только там люди сумели разнять пернатого и головоногого хищников. Обоих отпустили в родную для каждого стихию: осьминога в воду, орлана в воздух.

Добавим, видео схватки собрало почти 700 тыс. просмотров в социальной сети.

Our staff at our Mahatta West farm in Quatsino rescued an eagle that had bitten off more than it could chew when it tried to catch an octopus. They are used to seeing the wonders of nature around them on a regular basis, but they knew that this was a once in a lifetime experience.