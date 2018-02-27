Ученые выяснили, что в жилах современных слонов течет кровь мамонтов

Во время расселения по континентам хоботные активно скрещивались между собой.

Бостон. США. Сразу несколько научных открытий удалось совершить американским ученым, составившим филогенетическое древо (родословную) хоботных. Как пишет агентство «Виста-Ньюс», установлено, в частности, близкое родство современных представителей семейства с вымершими.

Так, в ходе исследований специалисты Гарвардского университета обнаружили следы скрещивания слонов и мамонтов. Кроме того, определено приблизительное время разделения ныне вымерших мастодонтов от предков будущих слонов – около 30 миллионов лет назад.

Генетики выяснили также, что слоны и мамонты много путешествовали по континентам, попутно скрещиваясь между собой.

Еще одно важное открытие было сделано при сравнении генетического материала лесных и саванновых африканских слонов. Оказалось, что это - разные виды, чьи предки более 2 миллионов лет назад отделились друг от друга.

Кстати, последние мамонты на Земле вымерли сравнительно недавно. Около 1350 лет до нашей эры изолированная популяция шерстистых слонов жила вдали от людей на острове Врангеля в Северном Ледовитом океане. Человеческая цивилизация к этому времени уже могла похвастаться наличием земледелия, скотоводства, изделий из меди и бронзы, городов, письменности и египетских пирамид.