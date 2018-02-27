  • $ 55.92 ↓
  • € 68.92 ↓

Ученые выяснили, что в жилах современных слонов течет кровь мамонтов

18:43, 27 февраля, 2018
Евгений Кандаков
18:43, 27 февраля, 2018
Евгений Кандаков
447
0
#наука\n#биология\n#ученые\n#мамонты\n#генетика\n#слоны\n#открытие
Фото: pixabay.com
447
0

Во время расселения по континентам хоботные активно скрещивались между собой.  

Бостон. США. Сразу несколько научных открытий удалось совершить американским ученым, составившим филогенетическое древо (родословную) хоботных. Как пишет агентство «Виста-Ньюс», установлено, в частности, близкое родство современных представителей семейства с вымершими. 

Так, в ходе исследований специалисты Гарвардского университета обнаружили следы скрещивания слонов и мамонтов. Кроме того, определено приблизительное время разделения ныне вымерших мастодонтов от предков будущих слонов – около 30 миллионов лет назад.   

Генетики выяснили также, что слоны и мамонты много путешествовали по континентам, попутно скрещиваясь между собой.   

Еще одно важное открытие было сделано при сравнении генетического материала лесных и саванновых африканских слонов. Оказалось, что это - разные виды, чьи предки более 2 миллионов лет назад отделились друг от друга.   

Кстати, последние мамонты на Земле вымерли сравнительно недавно. Около 1350 лет до нашей эры изолированная популяция шерстистых слонов жила вдали от людей на острове Врангеля в Северном Ледовитом океане. Человеческая цивилизация к этому времени уже могла похвастаться наличием земледелия, скотоводства, изделий из меди и бронзы, городов, письменности и египетских пирамид.

18:43, 27 февраля, 2018
Евгений Кандаков
447
0
#наука\n#биология\n#ученые\n#мамонты\n#генетика\n#слоны\n#открытие

 

 

 

Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Строительная балка упала на детскую коляску в Ижевске

17:16, 21 февраля, 2018
17457

В Удмуртии сотрудники ФСБ задержали группу «обнальщиков»

16952
09:30, 22 февраля, 2018

Фигуристка из Ижевска Алина Загитова завоевала золото Олимпийских Игр в Пхенчхане

8477
08:46, 23 февраля, 2018

Уроженка Удмуртии Алина Загитова на Олимпиаде установила мировой рекорд в короткой программе

7400
09:09, 21 февраля, 2018

Власти Удмуртии: Камский мост не должен повториться

5997
17:46, 20 февраля, 2018

Жительница Челябинска, которую перепутали в роддоме с другим ребенком, потребовала с медиков 10 млн рублей

19:12, 20 февраля, 2018
3317

Радиоактивный цезий подобрал на дороге водитель в Ямало-Ненецком округе

3103
19:03, 21 февраля, 2018

В России вступили в силу обновленные правила прохождения техосмотра

2448
09:58, 22 февраля, 2018

Выплаты при рождении первого ребенка не будут облагать налогом

2359
20:43, 23 февраля, 2018

В Ингушетии произошла поножовщина между чиновниками

2298
15:42, 22 февраля, 2018

Тренер сборной Чехии по хоккею заявил о судейской ошибке в игре с Россией

10:00, 24 февраля, 2018
9446

Одолев норвежцев, российские хоккеисты вышли в полуфинал Олимпиады-2018

3158
14:38, 21 февраля, 2018

Российская делегация: вторая допинг-проба Крушельницкого оказалась положительной

2467
16:29, 20 февраля, 2018

МОК озвучит решение о восстановлении Олимпийского комитета России 25 февраля

2234
18:00, 24 февраля, 2018

В Польше из-за морозов погибли более 45 человек

2227
17:36, 26 февраля, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: паводок и «долболёд»

Удмуртия в минуту: планы Алины Загитовой и аномальные холода

26 февраля, 2018

Удмуртия в минуту: главные новости недели

22 февраля, 2018