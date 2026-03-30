Ижевский радиозавод участвует в разработке спутника для зондирования Земли

09:50, 30 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский радиозавод\n#спутник\n#космос\n#наука
Источник фото: ИИ
Он предназначен для работы в условиях плохой видимости.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский радиозавод принял участие в создании макета радиолокационного спутника для съёмки Земли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проректора по научной работе Московского авиационного института Андрея Иванова.

Работа ведётся совместно с Московским авиационным институтом (МАИ) и компанией «Газпром СПКА». Спутник предназначен для дистанционного зондирования Земли в условиях облачности и плохой видимости.

«Радиолокационный спутник разрабатывается в рамках проекта «Бесшовная операционная среда», целью которого является объединение космических систем и сервисов с беспилотными технологиями и обеспечение их бесшовного взаимодействия в рамках единых протоколов связи и обмена информацией», — говорится в сообщении.

Пользователь будет получать данные либо с космического аппарата, либо с беспилотника, либо гибридные данные сразу из нескольких источников, обработанные с помощью специального программного обеспечения, в том числе с использованием искусственного интеллекта. 

