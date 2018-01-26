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      Уничтоженные в районе Эт-Танф сирийские боевики использовали европейские средства радиоэлектронной борьбы

      16:06, 26 января, 2018
      Евгений Кандаков
      16:06, 26 января, 2018
      Евгений Кандаков
      258
      0
      #оружие\n#США\n#Сирия\n#война\n#боевики\n#террористы
      Фото: pixabay.com
      258
      0

      У террористов нашли устройства для создания радиопомех и базовую радиостанцию.  

      Дамаск. Сирия. Устройства для создания радиопомех и базовая радиостанция европейского производства были обнаружены у группы сирийских террористов, разгромленной в районе Эт-Танф. Аппаратура стала трофеем сирийских военных, сообщает russian.rt.com со ссылкой на российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии. 

      Стычка произошла 24 января. Сирийские военные повстречали колонну из трёх «джихад-мобилей» - внедорожников, оснащённых тяжёлыми пулемётами. Такую технику часто применяют террористы. 2 джипа и 5 боевиков были уничтожены, остаткам группы удалось скрыться. 

      На месте боя были обнаружены современная аппаратура радиоэлектронной борьбы европейского производства (устройства для создания помех и базовая радиостанция), большое количество боеприпасов к стрелковому оружию и экстремистская литература. 

      Судя по найденным флагам и эмблемам, отряд принадлежал к оппозиционной группировке «Силы шахида Ахмада Аль-Абду». Известно, что США намереваются включить их в состав так называемой «Новой сирийской армии». Обучение очередной «умеренной оппозиции» американские инструкторы проводят в тренировочном лагере в районе Эт-Танф.

      16:06, 26 января, 2018
      Евгений Кандаков
      258
      0
      #оружие\n#США\n#Сирия\n#война\n#боевики\n#террористы

       

       

       

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