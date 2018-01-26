Уничтоженные в районе Эт-Танф сирийские боевики использовали европейские средства радиоэлектронной борьбы

У террористов нашли устройства для создания радиопомех и базовую радиостанцию.

Дамаск. Сирия. Устройства для создания радиопомех и базовая радиостанция европейского производства были обнаружены у группы сирийских террористов, разгромленной в районе Эт-Танф. Аппаратура стала трофеем сирийских военных, сообщает russian.rt.com со ссылкой на российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

Стычка произошла 24 января. Сирийские военные повстречали колонну из трёх «джихад-мобилей» - внедорожников, оснащённых тяжёлыми пулемётами. Такую технику часто применяют террористы. 2 джипа и 5 боевиков были уничтожены, остаткам группы удалось скрыться.

На месте боя были обнаружены современная аппаратура радиоэлектронной борьбы европейского производства (устройства для создания помех и базовая радиостанция), большое количество боеприпасов к стрелковому оружию и экстремистская литература.

Судя по найденным флагам и эмблемам, отряд принадлежал к оппозиционной группировке «Силы шахида Ахмада Аль-Абду». Известно, что США намереваются включить их в состав так называемой «Новой сирийской армии». Обучение очередной «умеренной оппозиции» американские инструкторы проводят в тренировочном лагере в районе Эт-Танф.