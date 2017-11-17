В Дубае построят «марсианский город» стоимостью 136 млн долларов

Реализация проекта займет два с половиной года.

Дубай. ОАЭ. Космическое агентство Объединенных Арабских Эмиратов планирует построить город, в котором будут сымитированы условия жизни людей на Марсе. Об этом сообщил представитель организации Мухаммед Нассер аль-Ахбаби.

Как пишет РБК, проект строительства «марсианского города» носит название Mars Scientific City. Он был представлен правительству страны наследным принцем Дубая и премьер-министром Мухаммедом бин Рашидом.

Согласно проекту, «марсианский город» будет построен с помощью инновационных технологий. И будет представлять собой купола, расположенные в пустыне. При этом он, по мнению разработчиков, будет полностью себя обеспечивать водой, энергией и продуктами питания.

По словам Мухаммеда Нассер аль-Ахбаби, площадь города составит 176,5 тысяч квадратных метров, а его строительство обойдется в 136 млн долларов. Возвести экспериментальный комплекс планируют за два с половиной года.