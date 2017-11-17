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      В Дубае построят «марсианский город» стоимостью 136 млн долларов

      12:42, 17 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      12:42, 17 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
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      0
      #наука\n#строительство\n#космос\n#город\n#Дубай\n#ОАЭ
      Фото: twitter.com/DXBMediaOffice
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      Реализация проекта займет два с половиной года.

      Дубай. ОАЭ. Космическое агентство Объединенных Арабских Эмиратов планирует построить город, в котором будут сымитированы  условия жизни людей на Марсе. Об этом сообщил представитель организации Мухаммед Нассер аль-Ахбаби. 

      Как пишет РБК, проект строительства «марсианского города» носит название Mars Scientific City. Он был представлен правительству страны наследным принцем Дубая и премьер-министром Мухаммедом бин Рашидом.  

      Dubai Media Office on Twitter

      Согласно проекту, «марсианский город» будет построен с помощью инновационных технологий. И будет представлять собой купола, расположенные в пустыне. При этом он, по мнению разработчиков, будет полностью себя обеспечивать водой, энергией и продуктами питания. 

      По словам Мухаммеда Нассер аль-Ахбаби, площадь города составит 176,5 тысяч квадратных метров, а его строительство обойдется в 136 млн долларов. Возвести экспериментальный комплекс планируют за два с половиной года. 

      12:42, 17 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      111
      0
      #наука\n#строительство\n#космос\n#город\n#Дубай\n#ОАЭ

       

       

       

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