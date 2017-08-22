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      В Чили из-за пингвинов Гумбольдта запретили добывать железо и медь

      15:34, 22 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      15:34, 22 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      192
      0
      #инвестиции\n#экология\n#птицы\n#Чили\n#Красная книга
      Фото: pixabay.com
      192
      0

      Ради сохранения птиц из Красной книги власти страны отказались от проекта с инвестициями в 2,5 млрд долларов  

      Сантьяго. Чили. Проект по добыче железной и медной руд в чилийском регионе Кокимбо с объемом инвестиций в 2,5 млн рублей не получил одобрения в правительстве страны. Власти отказалось от его реализации ради сохранения популяции редких пингвинов Гумбольдта, пишет «Интерфакс».  

      Как заявил министр по защите окружающей среды Чили Марсело Мена, компания Andes Iron, которая собиралась добывать в районе проживания пингвинов до 12 млн тонн железной руды и около 150 тысяч тонн медной руды в год, не может дать гарантии отсутствия вреда экологии при проведении горнорудных работ.  

      Отмечается, что в  регионе Кокимбо расположен заповедник, где обитает большая популяция пингвинов Гумбольдта. Птицы занесены в Международную Красную книгу, их осталось не больше 12 тысяч особей. Численность сокращается из-за изменения океанских течений.

      15:34, 22 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      192
      0
      #инвестиции\n#экология\n#птицы\n#Чили\n#Красная книга

       

       

       

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