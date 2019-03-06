Пентагон заключил многомиллионный контракт на разработку гиперзвукового оружия

Тендер выиграл крупнейший поставщик военной техники Raytheon.

США. Пентагон заключил контракт с американской военно-промышленной компанией Raytheon на сумму 63,3 млн долларов для развития гиперзвукового тактического управляемого боевого блока Tactical Boost Glide. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу «Рейтион».

Отмечается, что компания является одним из крупнейших поставщиков военной техники и вооружения для американской армии и союзников.

«Гиперзвуковое оружие позволит вооруженным силам США действовать на более дальних дистанциях при более оперативном реагировании и с повышенной эффективностью по сравнению с существующими системами вооружения», — говорится в сообщении.

Напомним, о том, что министерство обороны США рассматривает возможность создания системы перехвата для защиты от гиперзвукового оружия, стало известно в начале февраля.