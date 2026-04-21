Кез. Удмуртия. Балезинский межрайонный следственный отдел СК России по Удмуртии после публикации «Сусанина» возбудил уголовное дело по факту повреждения мемориала воинам, погибшим в Афганистане. Дело расследуется по статье 243.4 УК РФ («Повреждение либо осквернение памятников, увековечивающих память защитников Отечества»). Об этом сообщили в Следкоме Удмуртии.

Поводом для разбирательства стала информация в СМИ. Сообщалось, что в посёлке Кез неизвестные сломали плитку на постаменте памятника и выворотили скамейку.

На инцидент резко отреагировал глава Кезского района Дмитрий Миронов. В своём обращении к жителям он напомнил о неотвратимости наказания за вандализм.

«Не хватает слов, чтобы выразить возмущение! Вандализм — это проявление неуважения к обществу, истории и памяти. Каждый акт имеет имя, адрес и наказание. Не разрушайте то, что создано для всех нас!» — написал руководитель муниципалитета.

Позже пост был удалён.

Однако затем появилась уточнённая информация. Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, обрушение элементов мемориала могло произойти по естественным причинам — из-за природного воздействия. В настоящее время следователи проводят необходимые проверочные мероприятия и устанавливают все обстоятельства случившегося. Итоговая квалификация произошедшего будет дана по результатам расследования.