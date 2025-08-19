Юкаменское. Удмуртия. Акту вандализма подвергся новый арт-объект на смотровой площадке села Юкаменского, сообщали в районной администрации.

Беседка в виде буквы «Ю» появилась в конце июля, но уже стало объектом «самовыражения» людей с деградировавшим чувством ответственности.

«Кругом валяются шелуха от семечек, на деревянных рейках у качелей и скамеек появились надписи маркерами, а рейки у буквы «Ю» выдраны. Это вызывает горечь у жителей села, у тех, кто собирал средства на этот проект, и у всех, кто вложил свою душу в создание уютного пространства», — написали в муниципалитете.

Напомним, ранее на смотровой площадке появилось декоративное освещение.