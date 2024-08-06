Ураган «Дебби» вынес на пляж во Флориде кокаин на 1 миллион долларов

Исламорада. США. Свертки с кокаином на 1 млн долларов прибило к берегу пляжа в Исламораде (штат Флорида). Вес партии наркотика составил 31 кг, пишет «Российская газета».

Утерянный контрабандистами груз обнаружил отдыхающий, он сообщил о находке в пограничную службу. Кокаин изъяли, проводится проверка. Власти считают, что на берег его выбросил ураган «Дебби», бушующий в южных штатах США.

Наибольший ущерб стихия причинила жителям Флориды, Джорджии, а также Южной Каролины. Более чем 170 тыс. домов и предприятий отключали от электроснабжения. Во Флориде погибли не менее 4 человек, еще 1 скончался от травм после падения дерева в Джорджии.