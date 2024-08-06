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Ураган «Дебби» вынес на пляж во Флориде кокаин на 1 миллион долларов

14:39, 06 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Ураган «Дебби» вынес на пляж во Флориде кокаин на 1 миллион долларов
14:39, 06 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#США\n#стихийное бедствие\n#гибель людей\n#разрушения\n#ураган\n#наркотики
Фото: pxhere.com
71
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Свертки с наркотиками нашел отдыхающий.

Исламорада. США. Свертки с кокаином на 1 млн долларов прибило к берегу пляжа в Исламораде (штат Флорида). Вес партии наркотика составил 31 кг, пишет «Российская газета».

Утерянный контрабандистами груз обнаружил отдыхающий, он сообщил о находке в пограничную службу. Кокаин изъяли, проводится проверка. Власти считают, что на берег его выбросил ураган «Дебби», бушующий в южных штатах США. 

Наибольший ущерб стихия причинила жителям Флориды, Джорджии, а также Южной Каролины. Более чем 170 тыс. домов и предприятий отключали от электроснабжения. Во Флориде погибли не менее 4 человек, еще 1 скончался от травм после падения дерева в Джорджии.

14:39, 06 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
71
0
#США\n#стихийное бедствие\n#гибель людей\n#разрушения\n#ураган\n#наркотики