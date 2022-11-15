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В Рио-де-Жанейро перекрыли движение по 13-километровому мосту из-за врезавшегося в него судна

10:08, 15 ноября, 2022
Евгений Кандаков
журналист
В Рио-де-Жанейро перекрыли движение по 13-километровому мосту из-за врезавшегося в него судна
10:08, 15 ноября, 2022
Евгений Кандаков
журналист
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#Бразилия\n#корабли\n#море\n#авария\n#мост
Фото: pxhere.com
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0

Движение пришлось перекрыть.

Рио-де-Жанейро. Бразилия. Сорвавшееся с якоря грузовое судно столкнулось с опорой моста через залив Гуанабара. Движение по сооружению длиной 13 километров перекрыли, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на ТАСС.

На некоторых трассах города возникли пробки. Мост обследуют на предмет повреждений. По словам очевидцев, в момент удара он покачнулся. 

Судно «Сан-Луис», врезавшееся в сооружение, пытаются оттащить при помощи буксиров. Сообщается, что оно было брошено владельцем. Из-за сильного ветра «Сан-Луис» сорвало с якоря и пригнало к мосту.

Кстати, в акватории залива местные СМИ насчитали еще около 80 бесхозных судов.

10:08, 15 ноября, 2022
Евгений Кандаков
журналист
90
0
#Бразилия\n#корабли\n#море\n#авария\n#мост