Шторм «Юнис» стал причиной гибели 10 жителей европейских стран

Лондон. Великобритания. На Европу обрушился пришедший из Атлантики шторм «Юнис». Ураганный ветер сносит деревья и рекламные конструкции, есть жертвы, сообщает телеканал «МИР 24».

Всего погибло не менее 10 человек. Наиболее сильно ветер разгулялся в Великобритании: его скорость достигала 130 км/ч. Без электричества остались 200 тыс. домов. Объявлен красный уровень погодной опасности. Лондонский аэропорт Хитроу отменил все вылеты. Британские метеорологи заявляют, что «Юнис» - самый сильный шторм за последние 30 лет.

В Польше обесточены более 350 тыс. жилых объектов, погибли 2 человека. В Чехии без электричества остались 26 тыс. жителей. Власти Праги призвали горожан и туристов воздержаться от прогулок по городу.

«Юнис» пришел и в Калининград, там повалено 43 дерева и повреждено 11 автомобилей, пишет «Российская газета».