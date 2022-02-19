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Шторм «Юнис» стал причиной гибели 10 жителей европейских стран

17:21, 19 февраля, 2022
Евгений Кандаков
Шторм «Юнис» стал причиной гибели 10 жителей европейских стран
17:21, 19 февраля, 2022
Евгений Кандаков
719
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#Европа\n#Великобритания\n#Польша\n#Чехия\n#ветер\n#разрушения\n#ущерб\n#гибель людей\n#ураган
Фото: pixabay.com
719
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В Великобритании скорость ветра достигала 130 км/ч.

Лондон. Великобритания. На Европу обрушился пришедший из Атлантики шторм «Юнис». Ураганный ветер сносит деревья и рекламные конструкции, есть жертвы, сообщает телеканал «МИР 24».

Всего погибло не менее 10 человек. Наиболее сильно ветер разгулялся в Великобритании: его скорость достигала 130 км/ч. Без электричества остались 200 тыс. домов. Объявлен красный уровень погодной опасности. Лондонский аэропорт Хитроу отменил все вылеты. Британские метеорологи заявляют, что «Юнис» - самый сильный шторм за последние 30 лет.

В Польше обесточены более 350 тыс. жилых объектов, погибли 2 человека. В Чехии без электричества остались 26 тыс. жителей. Власти Праги призвали горожан и туристов воздержаться от прогулок по городу.

«Юнис» пришел и в Калининград, там повалено 43 дерева и повреждено 11 автомобилей, пишет «Российская газета».

17:21, 19 февраля, 2022
Евгений Кандаков
719
0
#Европа\n#Великобритания\n#Польша\n#Чехия\n#ветер\n#разрушения\n#ущерб\n#гибель людей\n#ураган