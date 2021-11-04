В Дании задержали российское судно «Академик Иоффе»

На нём остаётся 61 человек.

Копенгаген. Дания. Российское научно-исследовательское судно «Академик Иоффе» Института океанологии РАН задержали в Дании по иску третьей стороны. Как передаёт RT, об этом сообщили в посольстве России в Копенгагене.

Российское посольство в Дании передало в МИД России копии судебных решений, на основании которых произведено задержание. Позднее стало известно, что иск против российского судна «Академик Иоффе» подала канадская компания One Ocean Expeditions Ltd. в связи с предыдущей коммерческой деятельностью судна.

Отмечается, что на борту корабля находятся 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника.