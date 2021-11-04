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В Дании задержали российское судно «Академик Иоффе»

19:25, 04 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
В Дании задержали российское судно «Академик Иоффе»
19:25, 04 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
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#Дания\n#корабли\n#иск\n#наука
Фото: wikimedia.org
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На нём остаётся 61 человек.

Копенгаген. Дания. Российское научно-исследовательское судно «Академик Иоффе» Института океанологии РАН задержали в Дании по иску третьей стороны. Как передаёт RT, об этом сообщили в посольстве России в Копенгагене.

Российское посольство в Дании передало в МИД России копии судебных решений, на основании которых произведено задержание. Позднее стало известно, что иск против российского судна «Академик Иоффе» подала канадская компания One Ocean Expeditions Ltd. в связи с предыдущей коммерческой деятельностью судна.

Отмечается, что на борту корабля находятся 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника

19:25, 04 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
224
0
#Дания\n#корабли\n#иск\n#наука
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