Памятник Джорджу Флойду в Нью-Йорке пострадал от действий вандала

Неизвестный подъехал к бюсту и облил его краской.



Нью-Йорк. США. Хулиган осквернил бюст Джорджа Флойда, установленный на площади Юнион-сквер в Нью-Йорке. Неизвестный подъехал к скульптуре погибшего от рук полицейских афроамериканца на скейтборде и облил арт-объект серой краской, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на New York Post.

Происшествие попало в объектив камеры видеонаблюдения. Подозреваемого в нападении на памятник разыскивает полиция.

Джордж Флойд погиб в мае 2020 года. Задержавший его полицейский применил удушающий прием, после чего афроамериканец умер в больнице. Кадры, на которых служитель правопорядка давит ногой на шею Флойда, а тот кричит, что не может дышать, облетели интернет и вызвали массовые беспорядки во многих городах США, и даже некоторых других стран. В июне 2021 года полицейского Дерека Шовина, обвиненного в убийстве Джорджа Флойда, приговорили к 22,5 годам заключения.