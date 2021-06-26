В США осудили убийцу Джорджа Флойда

Смерть афроамериканца вызвала протесты людей против расовой дискриминации.

Миннеаполис. США. В Миннеаполисе бывшего полицейского приговорили к 22,5 года тюрьмы за убийство. Об этом сообщает “Коммерсант”.

Джордж Флойд скончался 25 мая 2020 года при задержании, после того как около 10 минут Дерек Шовин надавливал коленом на шею преступника.

Смерть афроамериканца привела к протестам против расовой дискриминации в США и других странах.

Во время заседания перед оглашением приговора Дерек Шовин принес соболезнования семье погибшего, но не извинился за свой поступок. Также он оставил намек на какую-то скрытую информацию, которая пока не может быть объявлена.

Брат убитого настаивал на максимальном наказании для осужденного, а мать Шовина наоборот призывала к снисхождению.

Суд приговорил бывшего полицейского к 22,5 года лишения свободы.