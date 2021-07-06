В Абхазии течением унесло в море российскую туристку с тремя детьми

Двоих малышей спасли местные жители и сотрудники МЧС.



Гагра. Абхазия. Трагически завершился отдых жительницы Санкт-Петербурга в Абхазии. Женщину с тремя детьми унесло течением в море, сообщает пресс-служба МЧС республики.

По данным ведомства, 36-летняя туристка проводила отпуск в одном из домов отдыха Гагрского района. Несмотря на предупреждения персонала гостиницы об опасности купания, петербурженка отправилась с тремя своими детьми на реку Бзыбь.

Течение в реке оказалось столь сильным, что всю семью стало уносить в море, где в это время волны достигали в высоту 2 метров. Местные жители смогли вытащить на берег одного ребенка, а мать и двоих детей унесло. Вызванные очевидцами сотрудники МЧС извлекли из моря малышей, но один из них, 4-летний мальчик, уже захлебнулся, вернуть его к жизни не удалось.

Пострадавшую 7-летнюю девочку решено отправить в детскую больницу Сочи. Поиски матери продолжаются.

Добавим, 4-5 июля у берегов Абхазии утонули 2 российских туриста. Оба купались в штормовом море. Один из них, о котором уже сообщалось, приехал на отдых из Саратова, второй – из Пятигорска.