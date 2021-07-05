В Сочи из-за прогнозируемого наводнения готовятся эвакуировать жителей

Стихия обрушилась также на Ставрополье, Крым и Абхазию.



Сочи. Краснодарский край. Опасность наводнения нависла над Сочи. Власти города опасаются выхода из берегов рек Хорота и Мацеста в Адлерском и Хостинском районе и предупредили жителей о возможной эвакуации, пишет «Интерфакс».

Сочинцев попросили собрать и держать при себе документы и вещи первой необходимости. Городской оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды продолжает работу в круглосуточном режиме.

4 июля из-за урагана в Сочи погиб один человек, пострадали двое. Повалены десятки деревьев, прерывалось электроснабжение отдельных районов. Метеопрогноз на 5 июля остается неблагоприятным, ожидаются сильный ветер и ливни.

В соседнем Ставрополье без света остались свыше 81,5 тыс. жителей. Порывы ветра в ночь на 5 июля привели к обрывам электросетей. В частности, по данным пресс-службы Главного управления МЧС по региону, 6 тыс. абонентов были обесточены в Ставрополе, порядка 30 тыс. в Благодарненском округе, 15 тыс. в Ипатовском и 10,8 тысяч в Предгорном округе, пострадали и другие населенные пункты. Над устранением повреждений работают аварийные бригады. Прогнозы синоптиков на 5 июля по региону также неблагоприятны, возможно повторение ливней с градом и гроз с ветром до 27 м/с.

В Абхазии ураган 4 июля привел к потере электроснабжения в столице республики Сухуме и западной части страны. С гостиницы «Интер-Сухум» и нескольких других зданий сорвало кровли, повалено порядка 50 деревьев, оборваны троллейбусные линии. В поселке Агудзера дерево упало на машину с людьми, по предварительным данным, никто из них не пострадал. В Гагре утонул турист из Саратова. Находившиеся на пляже отдыхающие не смогли ему помочь из-за сильного шторма, пишет РБК.

А на юго-западе Крыма 4 июля началась эвакуация жителей одного из сел Бахчисарайского района. Более 50 частных домов там подтопило разлившимися реками. За сутки в районе выпало до 70 мм осадков, сошло несколько селей. Кроме того, подтопило психоневрологический интернат и несколько улиц в Ялте.