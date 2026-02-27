Закрыть
В Удмуртии самопроизвольно поехавший грузовик насмерть задавил водителя

09:35, 27 февраля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск\n#Удмуртия\n#гибель людей
Источник фото: ИА «Сусанин»
Трагедия произошла на мусорном полигоне по Нылгинскому тракту.

Удмуртия. Государственная инспекция труда в Удмуртии расследует обстоятельства гибели 59-летнего водителя, который был насмерть задавлен собственным грузовиком.

Трагический инцидент произошел 25 февраля 2026 года на полигоне твердых коммунальных отходов по Нылгинскому тракту. По предварительным данным, мужчина, управлявший грузовым автомобилем МАЗ, получил смертельные травмы в результате самопроизвольного движения машины.

Инспекция труда выясняет все обстоятельства и возможные причины несчастного случая.

